Лакокрасочный завод построят в Богородском округе на земле за 1 рубль

Производитель лакокрасочных материалов для полиграфии и мебельной промышленности «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС» построит новый завод в Богородском городском округе. Компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Объем инвестиций в строительство нового завода по производству лакокрасочных изделий для полиграфии и мебельной промышленности оценивается в 250 млн рублей. На предприятии будет создано 25 рабочих мест для жителей округа. Запуск проекта намечен на 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На заводе планируют выпускать лакокрасочные материалы для полиграфии и мебельной промышленности: краски на основе органических растворителей для флексопечати, водно-дисперсионные краски для декоративной бумаги и акриловые смолы. Основные покупатели этой продукции — компании, выпускающие гибкую упаковку, декоративную цветную бумагу и мебель.

«Новое производство появится на участке площадью 2,3 га, который был предоставлен компании по льготной цене. Важно отметить, что в настоящее время такие лакокрасочные материалы, которые планируют выпускать «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС», в основном производятся за границей. И благодаря в том числе государственной поддержке задача по обеспечению российских предприятий качественной краской будет выполнена», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Так, в рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнес может получить в аренду земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор получает возможность выкупить участок «под заводом» всего за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области. Здесь же можно подать заявку на его получение.

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО»и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.