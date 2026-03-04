Квартиры в «муравейнике» Тюмени сравнялись с новостройками

В центре Тюмени дом, прозванный горожанами «муравейником», продолжает привлекать покупателей, несмотря на критику и предстоящую реконструкцию, сообщает nashgorod.ru .

Стоимость квартир здесь уже сопоставима с новостройками. Пока исторический центр Тюмени обновляют и приводят к единому архитектурному стилю, массивный дом на улице Республики по-прежнему выделяется на фоне новых фасадов и благоустроенных пространств.

Здание с десятками одинаковых балконов давно получило неофициальное название «муравейник».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.