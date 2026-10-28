Квартира в Москве за 26 млн или в области за 9: что выбирают москвичи

Московская область увеличила долю в продажах новостроек агломерации до 47%, обогнав столицу, где в сентябре число сделок сократилось на 22,9%. При этом средний бюджет покупки в области втрое ниже московского — 9,84 млн против 26,30 млн рублей, сообщили РИАМО в ГК «Страна» по данным «Авито Недвижимости».

Подмосковье занимает все большую долю в продажах новостроек Московской агломерации, а москвичи проявляют к ним все больше интереса. По данным исследования ГК «Страна» на основе данных «Авито Недвижимости», за январь — сентябрь 2026 года доля Московской области в совокупных продажах первичного жилья Москвы и Подмосковья увеличилась на 9 процентных пунктов — с 38% до 47% год к году.

Спрос со стороны жителей столицы постепенно перетекает к новостройкам области: доля интереса к объектам в Подмосковье на витрине «Авито Недвижимости» выросла с 16,7 до 19,4% (+2,7%).

В сентябре 2026 года в Московской области заключили 6,5 тыс. сделок по ДДУ и ДКП на первичном рынке — на 22,8% больше, чем годом ранее. В столице за тот же период число сделок сократилось на 22,9% до 6,2 тыс.

Разница в бюджетах — втрое

«Подмосковье занимает все более заметное место на рынке первичного жилья Московской агломерации. Этому способствует в том числе и разница средних бюджетов покупки: по итогам девяти месяцев они составляют 9,84 млн рублей в области и 26,30 млн рублей в столице. Растущий интерес москвичей к пригородным проектам сопровождается расширением предложения, и покупатели получают возможность выбирать между все большим числом локаций — с разным уровнем цен, площадью квартир и транспортной доступностью», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Среди городов-спутников москвичи чаще всего рассматривали новостройки Красногорска (16%), Видного (12%), Балашихи (11%), Мытищ (10%), Домодедова (7%) и Химок (6%). Кроме того, в числе локаций, заметно поднявшихся в рейтинге интереса жителей столицы, оказались Поварово, Королев, Развилка и Ивантеевка.

Комфорт-класс переезжает в область

Перетекание спроса в область связано также с тем, что проекты комфорт-класса, которых все меньше в столице, здесь легко находят своего покупателя, отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна» Александр Гуторов.

«В Москве девелоперы все чаще возводят проекты более высоких классов, чтобы компенсировать затраты на приобретение участка и строительство — в результате массовые сегменты жилья оказываются менее актуальны для столицы. При этом в Подмосковье комфорт-класс все еще востребован. Благодаря популярности удаленной работы, развитию инфраструктуры городов-сателлитов, повышению доступности общественного транспорта и строительству дорог все больше покупателей с готовностью переезжают из Москвы в область практически без потери в комфорте», — пояснил эксперт.

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