Квадратный метр в новостройках Новосибирска подорожал до 180 725 рублей

В октябре 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска достигла 180 725 рублей — на 36,5% больше, чем три года назад, сообщает atas.info .

В октябре 2023 года квадратный метр стоил 132 438 рублей. За первый год цена выросла на 17,7%, за следующие два — на 6,8% и 8,6%. По этому показателю Новосибирск занял второе место в Сибирском федеральном округе после Иркутска. Данные привел аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на «Мир квартир».

По оценке эксперта, в 2026 году средняя цена предложения росла из-за ухода с рынка наиболее доступных квартир. На нее также повлияли включение стоимости субсидирования ипотеки в цену жилья и увеличение скидок от застройщиков.

В ближайшие месяцы различия в ценах и скидках могут усилиться. Их размер будет зависеть от надежности и финансового состояния застройщика, а также от соотношения доли проданных квартир и строительной готовности проекта.

Ранее аналитики пришли к выводу, что льготная ипотека не сделала новостройки в Новосибирске доступнее.

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