Кузбасс внес в реестр недвижимости все территориальные зоны

По состоянию на октябрь 2026 года реестр охватывает 100% территориальных зон Кемеровской области. Для каждой такой части муниципалитета правила землепользования и застройки определяют границы и градостроительный регламент.

Вид зоны определяет, какие объекты можно размещать на участке: жилье, общественно-деловые здания, промышленные предприятия, сельхозугодья или рекреационные зоны. Граждане и бизнес могут получать сведения об ограничениях и запретах на использование территорий.

«Внесение всех территориальных зон в ЕГРН дало нам полную и прозрачную картину землепользования в регионе. Это позволяет четко определять зону ответственности органов власти, предупреждать земельные споры, значительно упрощать предоставление участков и создавать максимально понятные, комфортные условия для инвесторов», — подчеркнул директор филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Кемеровской области — Кузбассу Андрей Ермолин.

Актуальные данные также помогают государственному земельному надзору и комплексному развитию территорий. Сведения из реестра доступны через официальные электронные сервисы Росреестра.

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