Крытый бассейн с панорамным остеклением появится в районе Марьина Роща

В столице здание с фитнес-центром, 25-метровым бассейном и спа-зоной построят в Марьиной Роще, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Коммерческое здание войдет в состав ЖК TATE по адресу: ул. Веткина, вл. 2 (СВАО). Девелопером проекта выступает ГК «Кортрос». Достроить коммерческое здание планируется до конца 2027 года.

«В рамках строительства двух жилых корпусов, рассчитанных на 1 104 квартиры, появится 6-этажное здание общей площадью 4,7 тыс. кв. м. В нем планируется разместить фитнес-центр общей площадью 1,3 тыс. кв. м с 25-метровым бассейном и спа-зоной. Также предусмотрены офисные помещения площадью 2,1 тыс. кв. м», — уточнил Бочкарев.

В бассейне сделают панорамное остекление.

В ЖК будут находиться два корпуса, объединенные двухуровневым подземным паркингом на 545 машино-мест и стилобатом. Общая площадь зданий составит 98,2 тыс. кв. м. В одном из корпусов создадут уличную смотровую галерею. На кровле одноэтажного стилобата, который объединит два высотных корпуса, будет обустроена еще одна уличная площадка.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская добавила, что месторасположение сделает спортивную инфраструктуру востребованной не только у жителей района, но и у остальных москвичей.

«Активное градостроительное развитие столицы сосредоточено не только на возведении новых объектов, но также на создании благоприятной и комфортной среды для жизни и отдыха. В частности, это достигается и созданием новых рекреационных зон», — заключила Княжевская.