В Подмосковье появилось более 34 тыс. терминалов для оплаты товаров улыбкой

С начала 2024 года Сбер установил в Московской области более 34,4 тыс. терминалов, которые принимают оплату не только по картам и QR, но и по биометрии, передает пресс-служба банка.

До 30 июня в регионе появятся еще более 19,8 тыс. POS-терминалов.

Сервис оплаты по биометрии называется «Оплата улыбкой». Он позволяет приобрести товар, даже если у покупателя нет с собой карты, наличных и смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях. Чаще всего с помощью POS-терминалов жители Подмосковья оплачивают покупки в супермаркетах, аптеках и кафе.

Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин рассказал, что востребованность инновационных сервисов среди клиентов растет. Любые новые технологии значительно упрощают жизнь — сервисы Сбера не исключение.

«Сервис „Оплата улыбкой“ — еще один шаг к развитию бесконтактных способов оплаты для тех, кто ценит удобство, инновации и свое время. На данный момент на территории работы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — установлено 70,3 тыс. POS-терминалов, а за I квартал количество оплат по биометрии составило 257 тыс. штук», — заявил Лушин.

Активировать оплату по биометрии можно в приложении «СберБанк Онлайн». Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для совершения покупки будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.