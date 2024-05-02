Экономист Ордов предложил установить в России почасовую оплату труда

Введение почасовой оплаты труда в России будет стимулировать рост производительности и эффективности на предприятиях, что сделает более предсказуемым экономическое прогнозирование для работодателя, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подготовил законопроект, в котором предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 19,2 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Повышение МРОТ с 19,2 до 30 тыс. рублей поставит работодателей перед необходимостью повышать зарплату, что будет для них невыгодно, поскольку многие компании сейчас работают на грани рентабельности, если не в убыток себе, из-за санкций, инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Поэтому одни предприятия предпочтут закрыться, а другие сократят количество рабочих мест», — прокомментировал Ордов.

Экономист отметил, что обязанность платить зарплату в размере не меньше уровня МРОТ сейчас многие работодатели обходят достаточно легко, когда переводят сотрудника на пол- или четверть ставки, и это законно.