Крупные девелоперы Подмосковья строят почти 5 млн кв метров недвижимости

По данным единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) 5 крупнейших девелоперов Московской области совокупно строят сейчас почти 5 млн кв. метров недвижимости. Причем все новые кварталы — по контрактам КРТ, а одновременно с жильем создается развитая социальная и коммерческая инфраструктура, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Кроме того, область активно поддерживает и строительство ИЖС. Регион — пионер развития нового подхода. В области появляются кластеры — несколько поселков, объединенных качественной инфраструктурой и обслуживанием профессиональной управляющей компанией.

«Самолет» в регионе строит уже 2 таких кластера. «Дмитров Дом» на участке площадью более 1000 га и «Истра Дом» на 284,7 га. В последнем недавно Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство еще 60 домов.

Всего у «Самолета» в стройке ИЖС более 56 тыс. кв. метров в Подмосковье, а это более 200 домов. Только с начала года в продажу девелопер вывел более 15 тыс. кв. метров жилья в этих проектах. И это в поселках, где уже на стадии проектирования закладывается наличие детских садов, школ, магазинов, фитнес-центров и много другой инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.