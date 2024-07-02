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Краснопутьскую школу в Подмосковье отремонтировали на 60%

Капитальный ремонт школы в селе Красный путь по адресу: ул. Школьная, д. 1, планируется завершить к 25 августа. Здание школы отремонтировано на 60%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Общая площадь трехэтажного здания 4 479,5 тысячи кв. метров.

«Выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы», — уточняется в сообщении. Также строители проводят работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода и работы по устройству внешнего ограждения. В ближайшие дни начнется установка оконных блоков.

Во всех помещениях стены подготовлены к покраске. Под чистовую отделку готово 46% площади.

На объекте трудятся 47 рабочих, 2 инженерно-технических сотрудника и 2 единицы спецтехники. Работы проводятся в графике.

Открытие обновленной школы состоится 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.