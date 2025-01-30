КПРФ купила новый офис на Бутырке

Руководство КПРФ перебралось в бизнес-центр Baker Plaza на Бутырке в Москве, выкупив там почти 600 квадратных метров, сообщают «Ведомости» .

В новом офис на Бутырском валу расположились партийные функционеры центрального комитета и московского горкома КПРФ. При этом здание в Малом Сухаревском переулке коммунисты оставили тоже за собой.

Часть бизнес-центра Baker Plaza на пересечении Бутырской улицы и Углового переулке была приобретена по поручению Геннадия Зюганова, указано в публикации со ссылкой на источник в самой политсиле.

Сумма сделки, по мнению экспертов, могла составить около 200 миллионов рублей.