Корпус «Сценарист» подмосковного ЖК «Киноквартал» достроен на 22%

В настоящий момент строительство объекта находится на стадии устройства надземной части здания. Текущая готовность составляет 22%. Новый корпус будет иметь переменную этажность от 5 до 9 этажей и общую площадь около 24,1 тыс. кв. метров. В здании разместятся 244 квартиры свободной планировки. Первый этаж дома будет отведен под коммерческие и офисные помещения, а также кафе и фитнес-центр. В подъездах будут обустроены тамбуры, колясочные, места для хранения уборочного инвентаря и помещение консьержа. На подземном этаже предусмотрена парковка.

ЖК «Киноквартал» расположен на северо-востоке от Москвы, по Ярославскому шоссе, всего в 14 км от МКАД. В жилом комплексе предусмотрена развитая инфраструктура. Жителям представлены муниципальные и частные образовательные учреждения, медицинские центры, спортивные площадки, спортивные и творческие секции. В непосредственной близости расположены крупные супермаркеты и небольшие магазины.

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