Корпус «Нестеров» подмосковного проекта «У реки. Эко Видное 2.0» готов на 85%

Корпус «Нестеров» проекта «У реки. Эко Видное 2.0» в высокой стадии строительной готовности. Жилой комплекс комфорт-класса возводят в Ленинском городском округе на берегу реки Купелинка в 6,5 км от МКАД по трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент, в корпусе «Нестеров» приступили к монтажу малых архитектурных форм и пуско-накладочным работам по внутренним инженерным системам. В настоящее время готовность корпуса составляет 85%.

«Нестеров» — один из двух корпусов, входящих в состав проекта «У реки. Эко Видное 2.0». Дом высотой 17 этажей на 1 303 квартиры общей площадью 62,4 тыс. кв. метров расположен таким образом, что из его окон открываются виды на реку, школу и зеленый массив.

Согласно концепции благоустройства территории корпуса, зеленые зоны максимально интегрированы в ландшафт проекта. При проектировании пространства двора использован принцип хаотичного порядка, по которому в природе формируются леса: сеть тропинок, множество зелени, в которой, как будто случайным образом, встроены места для игр, спорта и спокойного времяпрепровождения.

Природная тематика использована и в эстетическом решении. Все элементы оформления двора — уличная мебель, малые архитектурные формы, игровые элементы — выполнены из натуральных материалов и тонкого металла в одной цветовой гамме с благородными оттенками клинкерной плитки фасадов зданий.

На подземном этаже предусмотрены 288 кладовых. Первый этаж отдан под 46 коммерческих помещений площадью от 17,07 до 163 кв. метров, в которых разместятся магазины, кафе и службы сервиса. В настоящий момент проводятся работы по благоустройству придомовой территории (готовность более 50%). Полным ходом идет отделка мест общественного пользования. В корпусе «Нестеров» установлены 32 лифта. Дом подключен к индивидуальному тепловому пункту и насосной станции.

«Проект «У реки. Эко Видное 2.0» привлекает покупателей не только интересными планировочными решениями, но и развитой инфраструктурой: в благоустройстве двора сделан акцент на озеленение и экологичность, при этом в проект гармонично вписаны площадки для занятий спортом и прогулок с детьми, а также разнообразные коммерческие объекты. Уже в скором времени новоселы смогут оценить все преимущества жизни в этом квартале», — отметил директор по девелопменту — управляющий партнер MR Group Алексей Годованец.

В корпусе «Нестеров» представлены разноформатные лоты с отделкой MR Base студии от 22 до 34 кв. м. (от 4,875 до 6,339 млн рублей), однокомнатные квартиры площадью от 32 до 43 кв. метров (от 5,741 до 7,64 млн рублей), двухкомнатные — площадью от 58 до 66 кв. метров (от 9,2 млн до 9,8 млн рублей) и трехкомнатные квартиры площадью 80,8 кв. метров от 13,466 млн до 13, 768 млн рублей).

Помимо корпуса «Нестеров», в составе проекта «У реки. Эко Видное 2.0» возводится корпус «Левитан» на 1 101 квартиру. Также девелопер строит на территории комплекса общеобразовательную школу площадью 17 тыс. кв. м. на 1 100 учеников и детский сад площадью 3,5 тыс. кв. метров на 310 мест. С февраля в проекте ведется строительство двух надземных паркингов высотой по девять уровней общей площадью около 31,5 тыс. кв. метров. В каждом — предусмотрено по 499 машино-мест. Паркинги будут введены в эксплуатацию в III квартале 2025 года.

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