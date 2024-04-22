Концепция кластера «Сорочаны» одобрена градостроительным советом Подмосковья

В рамках комплексного развития территории на 699 га возведут 810 тыс. кв. метров жилья — это около 8 тыс. индивидуальных жилых домов, обеспеченных объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Реализация запланирована в несколько этапов. Завершение проекта намечено на 2044 год.

Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, и продаваться в формате «под ключ» — с чистовой отделкой, подключением к центральным коммуникациям, возможностью полной меблировки и дополнительного обустройства участка такими атрибутами загородной жизни, как баня, беседка, терраса, детский игровой домик, барбекю-площадка и костровая чаша.

Новый загородный кластер представляет собой огороженную территорию с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и вело-дорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной.

Социальная инфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами суммарно на 1 400 мест, школой на 2 900 мест и поликлиникой на 382 посещения в смену. Помимо этого, здесь появятся благоустроенные общественные пространства и рекреационные зоны: коворкинг, детский досуговый центр, клубный дом, спортивные объекты и бассейн в составе гостиницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.