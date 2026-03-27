Контейнеры вместо дач — не прорыв, а вынужденная мера: эксперт

Популярность таких домов связана не с технологиями, а с ростом цен на жилье и желанием сэкономить время и деньги, сообщил РИАМО основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Апрелев.

«На самом деле, с одной стороны, морские контейнеры — дань моде, с другой — это просто попытка ускорить запуск участка и летнего домика, условно говоря. Иногда и зимнего домика, потому что речь идет о том, что целый блок привозится на участок и устанавливается. В принципе, это не единственный способ быстро запустить участок и дом в эксплуатацию», – сказал Апрелев.

Он добавил, что в последнее время появилось много конкурентных способов построить себе дачный дом.

«Есть тот же сруб, который заранее готовится, он уже сложен, отформатирован, подписан — пожалуйста, вам его могут за три дня, максимум за неделю собрать, если есть подготовленный фундамент. Но такой дом в каких-то ситуациях позволяет от него (фундамента) отказаться», – отметил эксперт.

Апрелев уточнил, что также распространено панельное домостроение, которое еще в 50-60-е годы прошлого века активно применялось не только в дачном строительстве, но и в целом при возведении домов.

«Когда шло освоение целины в Казахстане — вот эти финские домики и прочие истории, когда за два-три дня можно было смонтировать целый дом – вполне рабочая схема. Понятно, что главный конкурент — это капитальное, долговечное жилье, связанное со строительством из кирпича или бетона. Но главное преимущество таких решений — это сроки монтажа», – пояснил специалист.

Он заключил, что 3D-принтеры пока еще не в массовом сегменте. Их пытаются запускать, но на сегодняшний день это не массовая история, по сравнению с остальными технологиями.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что россияне массово скупают морские контейнеры в качестве жилья.

