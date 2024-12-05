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Комплекс со школой и детским садом откроется в Дзержинском в 2025 году

На улице Угрешская, в городском округе Дзержинский продолжаются работы по завершению строительства воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 1 100 мест и детский сад на 100 мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы на объекте идут в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Сегодня здесь трудятся 70 человек, 3 единицы техники. Строители проводят внутренние отделочные и кровельные работы, осуществляют монтаж окон, витражей, инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования. Подрядчик приступил к утеплению фасада», — уточняется в сообщении.

В новом воспитательно-образовательном комплексе, общей площадью более 18 тыс. квадратных метров, разместятся школа на 1 100 учащихся и детский сад на 100 мест. Согласно техническому заданию также в здании разместятся помещения культурно-досугового центра, включающего залы для занятий музыкой и творчеством.

Завершить работы по строительству объекта планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.