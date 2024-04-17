Комплекс аварийных построек снесли в Шаховской

В подмосковном рабочем поселке Шаховская были выявлены нежилые строения, находившиеся в аварийном состоянии и портившие облик территории. Объекты снесли, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На участке общей площадью более 20 тыс. кв. метров находились заброшенные постройки, в числе которых бывшее производственное здание с хозяйственными сооружениями, склад, пожарное депо, здание административного назначения, блок подсобных помещений и другие мелкие строения. Комплекс аварийных построек находился в непосредственной близости от железнодорожных путей.

«Здания продолжительное время не эксплуатировались и пришли в непригодное состояние, были обнаружены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструктивных элементов. В ноябре 2022 года произошла смена правообладателя объектов, после чего, по причине большого физического износа, было принято решение о сносе аварийных построек. Полуразрушенные сооружения были включены в перечень для ликвидации, затем в I квартале 2024 года выполнен демонтаж шести объектов. В настоящее время работы завершены, территория свободна от аварийных объектов и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По информации от администрации городского округа Шаховская на освободившейся территории правообладателем планируется строительство комплекса по приему, очистке и временному хранению зерна.

Всего на территории городского округа Шаховская было выявлено 46 объектов незавершенного строительства, в том числе 36 аварийных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 32 объекта, что составляет 70% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.