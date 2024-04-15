Компания из Подмосковья построит склад высокой сейсмоустойчивости в Казахстане

Компания «Бережливый склад» из подмосковной Балашихи планирует реализовать в Казахстане проект складского комплекса высокой сейсмоустойчивости. Он сможет выдерживать даже землетрясения. Комплекс общей площадью 10 тысяч квадратных метров планируют сдать заказчику в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С таким необычным заказом к балашихинской компании обратились клиенты из Казахстана еще в прошлом году. Главным условием заказчика была именно высокая сейсмоустойчивость конструкции — склад должен быть очень крепким и надежным. Все элементы склада будут создаваться компанией «Бережливый склад» в Балашихе.

Применение инновационных материалов и конструкций позволит складу выдерживать сильные землетрясения, обеспечивая сохранность товаров и безопасность персонала. Кроме того, планируется внедрение таких передовых решений, как автоматизированные системы управления складом, интеллектуальное освещение и климатические системы для оптимальных условий хранения. Особое внимание будет уделено энергоэффективным технологиям и системам утилизации отходов.

Компания «Бережливый склад» работает в Балашихе с 2015 года, предоставляя услуги по продаже, монтажу, ремонту и освидетельствованию стеллажного оборудования. Также встречаются запросы на модернизацию и автоматизацию склада, связанные с увеличением его вместимости, повышением скорости обработки товаров или переездом.

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