Комитет выставил на торги 158 объектов в Подмосковье за неделю

Земельно-имущественные торги в Подмосковье пополнились 158 объектами за минувшую неделю. Больше всего лотов выставили в Кашире, Шатуре и Шаховской, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За минувшую неделю комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 158 объектов. Больше всего лотов пришлось на Каширу, Шатуру и Шаховскую. Сейчас в рамках заявочной кампании размещено более 90 лотов в городском округе Кашира, более 40 — в муниципальном округе Шатура и более 90 — в муниципальном округе Шаховская.

В селе Пышлицы муниципального округа Шатура можно приобрести участок для индивидуального жилищного строительства площадью 15 соток. Начальная цена на торгах — 370 080 руб.

С начала 2026 года победителям аукционов передали участки: в Кашире — 27 в аренду и 30 в собственность, в Шатуре — семь в аренду и 30 в собственность, в Шаховской — 104 в аренду и 76 в собственность.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость и изучить сведения о торгах можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Канал комитета в мессенджере МАКС «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья» публикует подборки лотов и инструкции по участию в аукционах, покупке земли и выкупу арендованных участков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.