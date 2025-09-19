Комфорт и простор: первый детсад сдали в эксплуатацию в ЖК «Квартал Ивакино»

Первый детский сад сдали в эксплуатацию в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках от группы «Самолет» ввели в эксплуатацию первый объект образовательной инфраструктуры. Им стал детский сад на 300 малышей, сообщили в пресс-службе компании.

В детсаду будут обучаться дети от 2 до 7 лет. Там предусмотрели все для комфортного пребывания и развития малышей. В здании сделали многофункциональные групповые помещения, просторные физкультурный и музыкальный залы, кружковую для творческих занятий, кабинет логопеда.

На территории учреждения — насыщенное благоустройство. Там малышей уже ждут продуманные игровые площадки и зоны для занятий спортом.

Площадь нового детского сада составила 5,1 тыс. кв. м. Здание объединяет несколько функциональных блоков высотой от 2 до 3 этажей.

Архитектурный облик выполнен в соответствии с дизайн-кодом проекта «Река». Фасады детсада оформлены в коричнево-бирюзовой гамме, которая символизирует песок и водную гладь. Выразительность ему придают выступающие обрамления окон, которые оформлены в бирюзово-голубых и бледно-зеленых оттенках.

Кроме того, для максимального доступа естественного света в здании предусмотрена двусветная входная группа. Проект был разработан архитекторами проектного института S.23.

В детсаду были созданы 12 групповых помещений, где малыши будут играть, отдыхать и кушать. Самые маленькие ребята займут комнаты на первом этаже, у них сделан отдельный выход на улицу.

Для праздников и музыкальных занятий в здании оформили просторный зал с проектором и сценическим оборудованием. В спортзале площадью около 100 «квадратов», оснащенном гимнастической стенкой, горкой и детскими тренажерами, дошкольники буду заниматься физическим развитием. Для творческих занятий есть специальное кружковое помещение. Еще созданы кабинеты врача и логопеда.

Все помещения детского сада будут полностью готовы к приему первых воспитанников.

Территория

Фото - © пресс-служба ГК «Самолет»

Территория учреждения продолжает тему реки. На ней покрытия выполнены в голубых тонах с динамичными узорами, которые напоминают течение воды. Для каждой группы — отдельные прогулочные площадки с теневыми навесами. Дополнительно есть две спортплощадки площадью 200 и 120 кв. м.

Зоны благоустройства на территории садика разделены с помощью озеленения. Около здания высажены деревья, кустарники, газон и цветники. Для удобства также создана парковка для сотрудников и зона кратковременной остановки для родителей.

ЖК «Квартал Ивакино» строят Химках. Он располагается в 12 км от МКАД. Недалеко от домов находится две ж/д станции — Хлебниково (МЦД-1) и Химки (МЦД-3), с них удобно доехать до Москвы, а в 15 км от комплекса — ближайшая станция столичного метро «Ховрино».

Кроме того, сейчас на территории ЖК строители возводят школу для 1,1 тыс. учеников. В будущем там еще появится полноценная инфраструктура: три детских сада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

