Колунов: в обращении Воробьев уделил особое внимание сферам строительства и ЖКХ

23 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья, в котором подвел итоги работы Правительства Московской области и обозначил приоритетные направления развития региона на ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата Госдумы фракции «Единая Россия», особое внимание в своем обращении Губернатор уделил профильным для меня сферам строительства и ЖКХ.

«По ЖКХ самое важное — продолжение обновления коммунальных сетей и объектов теплоснабжения по всему региону. Соответствующая программа принята на три года, ее итогом станет улучшение жилищных условий почти пяти с половиной миллионов подмосквичей», — рассказал Колунов.

В плане строительства парламентарий также отметил два ключевых момента.

«Первое — расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, завершится уже в 2025 году. Далее начнем работать по аварийке, признанной в 2017–2024 годах. Важная мера, призванная, опять же, улучшить условия жизни наших граждан. В целом регион под руководством Андрея Юрьевича продолжает развиваться, растет и население — уже 10 миллионов зарегистрированных жителей!» — заключил Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.