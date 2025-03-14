Колюбакинская поликлиника в Рузском округе готовится к открытию после капремонта

В рамках партпроекта «Здоровое будущее» депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Волкова посетили поликлинику поселка Колюбакино в Рузском округе, где завершился текущий ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте сейчас ведется подготовка к его открытию: завозится и устанавливается новое оборудование и мебель. После ремонта поликлиника преобразилась: обновлены кабинеты врачей, коридоры и зоны ожидания, созданы комфортные условия для пациентов и персонала.

«Модернизация первичного звена здравоохранения — это не просто обновление инфраструктуры, это инвестиции в будущее нации. От доступности квалифицированной медицинской помощи на местах зависит своевременная диагностика, профилактика заболеваний и, как следствие, увеличение продолжительности и качества жизни граждан», — сообщила Екатерина Волкова.

Открытие обновленной поликлиники запланировано на ближайшее время. Важно отметить, что ремонт учреждения был выполнен по просьбам местных жителей в рамках народной программы партии «Единая Россия».

После завершения всех подготовительных работ жители Колюбакино смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих современным стандартам здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.