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Количество профмероприятий в Подмосковье почти в 15 раз превысило число проверок

В службе координации контрольно-надзорной деятельности Главгосстройнадзора Подмосковья подвели итоги работы за апрель 2024 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В апреле сохранилась тенденция по значительному преобладанию профилактических мероприятий над проверками. Количество профилактических мероприятий в 14,8 раз превысило число проверок (в 1 квартале 2024 — в 12 раз).

Так, надзорными органами Подмосковья за месяц проведено 260 проверок, из них 3 проверки по индикаторам риска (строительный надзор), которые завершились с выявленными нарушениями (эффективность — 100%).

В список основных видов контроля по проверкам за месяц вошли строительный надзор (Главгосстройнадзор) — 202 проверки; лицензионный контроль МКД (ГУСТ) — 51 проверка; контроль в области охраны объектов культурного наследия (ГУКН) — 4 проверки.

В апреле 2024 года выданы 3 706 предостережений, проведены 3 854 профилактических мероприятия, из них 148 — это профилактические визиты. В число основных видов контроля по профилактике в апреле вошли: перевозка такси (МТДИ) — 1 525 мероприятий; лицензионный контроль МКД (ГУСТ) — 712 мероприятий; лесной надзор (Мособлкомлес) — 421 мероприятие.

Подать заявку на профилактический визит и консультирование можно в Комплексном сервисе для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности на РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.