Кол-центр БТИ Подмосковья принял более 99,5 тыс звонков с начала 2025 года

Жители Подмосковья обратились в кол-центр областного БТИ более 99,5 тыс. раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что за двенадцать месяцев 2025 года специалисты кол-центра БТИ приняли 99 510 звонков от жителей региона. По его словам, работа кол-центра значительно облегчает взаимодействие граждан с учреждением: по телефону можно оформить услугу, проверить ее статус, узнать список необходимых документов или определить, подходит ли услуга для конкретной ситуации.

В праздничные новогодние дни кол-центр также продолжал работу. За два дня января специалисты приняли около 65 звонков. Среди самых популярных запросов — техническая инвентаризация, изготовление техпланов, оформление недвижимости по упрощенной процедуре «дачной амнистии» и межевание.

Генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева отметила, что приоритетом учреждения остается повышение уровня сервиса и развитие кол-центра, который за шесть лет стал ключевым инструментом для удобства и прозрачности взаимодействия с клиентами. Позвонить в кол-центр можно по номеру +7 (498) 568-88-88. Дополнительная информация доступна в чат-боте @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.