Кол-центр БТИ Подмосковья принял 9,2 тыс звонков по «дачной амнистии» в 2025 г

«Колл-центр БТИ Московской области начал работать шесть лет назад. Это полноценный востребованный сервис для связи учреждения и подмосковных жителей, благодаря которому гражданам оказывается оперативная профессиональная помощь, в том числе консультирование о процедурах «дачной» амнистии и другим имущественным вопросам. С начала года в колл-центр поступило порядка 9,2 тыс. звонков по вопросам «дачной» амнистии. Чаще всего жителей интересуют сама процедура и необходимые документы для оформления недвижимости в упрощенном порядке», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Получить услуги Бюро технической инвентаризации в Московской области с сентября прошлого года можно в офисах МФЦ. Специалисты БТИ ведут прием в 56 отделениях региональных МФЦ, расположенных в 47 городских и муниципальных округах. Так, с начала года с вопросами по «дачной амнистии» окна БТИ в офисах «Мои документы обратились 2 958 человек.

«В Подмосковье, как и по всей России, продолжает действовать «дачная амнистия». Для информирования населения специалисты БТИ проводят различные мероприятия — в том числе выезды для консультаций наших специалистов и мобильных офисов в различные населенные пункты, публикации на сайтах администраций и в СМИ, также жители могут позвонить на «горячую линию». В среднем, операторы обрабатывает почти 2 тыс. звонков в неделю, большинство из них — именно по оформлению недвижимости. Кроме того, мы готовы выехать к заявителю, провести необходимые работы и подготовить пакет документов для постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации права собственности», — добавила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.

«Дачная амнистия» — это упрощенный порядок оформления в собственность недвижимости, который действует до 2031 года. Программа распространяется на земельные участки, предоставленные для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства, на жилые и садовые дома, а также на бани, гаражи и хозяйственные постройки, расположенные на таких земельных участках. В Подмосковье с начала года по «дачной амнистии» зарегистрировано свыше 33 тыс. объектов недвижимости.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения через форму обратной связи и в окнах БТИ в МФЦ Московской области, а также с понедельника по субботу по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.