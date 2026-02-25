Кол-центр БТИ Подмосковья принял 9 100 звонков с начала 2026 года

Кол-центр БТИ Московской области с начала 2026 года обработал 9100 обращений от жителей и организаций по вопросам недвижимости. Чаще всего заявители интересуются технической инвентаризацией, межеванием и оформлением документов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Операторы консультируют граждан и юридических лиц по вопросам технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, подготовки проектной документации и оценки объектов недвижимости. Специалисты разъясняют порядок оформления недвижимости и получения услуг учреждения.

Наиболее частые обращения касаются подготовки технических планов, в том числе в рамках дачной и гаражной амнистий, межевания земельных участков, перепланировки жилых помещений и перевода садовых домов в жилые.

«Задача кол-центра БТИ — оперативные консультации и помощь клиентам в получении разъяснений относительно процедур оформления объектов недвижимости и получения услуг учреждения. Количество обращений демонстрирует высокий уровень доверия населения к БТИ и подтверждает необходимость развития современных каналов коммуникации между государством и гражданами», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеевой, получить консультацию можно также через электронного помощника — чат-бот, оформить обратный звонок или записаться на прием к директорам филиалов.

«Наш кол-центр позволяет гражданам экономить время, поскольку операторы квалифицированно консультируют по всем вопросам, связанным с деятельностью БТИ, и при необходимости подсказывают дальнейшие шаги», — добавила Алексеева.

В 2025 году специалисты БТИ приняли 99 510 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.