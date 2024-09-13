Княжевская: выпущен градплан участка под дом по реновации на Коптевской улице

План участка площадью 0,4 га в столичном районе Коптево для строительства дома по реновации выпущен Москомархитектурой. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

«Стартовая площадка под новостройку расположена на улице Коптевской, участок 36, в шаговой доступности от станции „Коптево“ Московского центрального кольца. Предельная площадь дома составит 25,7 тыс. кв. м», — сказала Княжевская.

Коптево отличается развитой сетью наземного общественного транспорта и наличием всей необходимой городской инфраструктуры — развлекательно-досуговых центров, больниц, поликлиник, школ и детсадов.

Вместе с новым жильем в современном доме новоселы получат в пределах придомовой территории продуманную среду с зоной отдыха и детской площадкой. Также им будет доступен парк Петра Алексеева, располагающийся в 500 м от объекта.

Подробную информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь в прошлом году в Москве для заселения передали 59 новостроек, которые обеспечили жильем более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.