Княжевская: выпущен градостроительный план участка для дома по реновации в САО

Готов градостроительный план земельного участка для возведения дома по реновации в Войковском районе. Площадь участка составляет 0,92 га, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Новый дом будет располагаться по адресу: улица Нарвская, земельный участок 1, в Войковском — районе с богатой сложившейся промышленной, социальной, транспортной инфраструктурой и жилой застройкой. Предельная площадь новостройки составит 39,6 тыс. кв. м. Данный участок определен как стартовая площадка», — рассказала Княжевская.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда»объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.