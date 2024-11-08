Княжевская: внесены изменения в правила землепользования и застройки в районе Печатники Недвижимость сегодня в 11:10

Москомархитектурой были внесены коррективы в правила землепользования и застройки для строительства общественно-делового комплекса в районе Печатники на юго-востоке столицы, заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Объект будет возведен за счет инвестора по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, з/у 31/18. «Проектом предусмотрено строительство пяти корпусов общей площадью 79,2 тыс. кв. м. Они появятся между действующей станцией „Кожуховская“ и проектируемой „Южный порт“ Люблинско-Дмитровской линии метро», — прокомментировала Княжевская. Известно, что площадь данного участка составляет 2,74 га.