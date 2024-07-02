Княжевская: в квартале АДЦ «Коммунарка» появятся деловые центры

сегодня в 10:40

В Коммунарке появятся два здания многофункционального общественно-делового комплекса, поделилась председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Здания будут находиться в секторе между двумя станциями метрополитена – действующей «Ольховой» Сокольнической линии и строящейся «Бачуринской» Троицкой линии.

Известно, что комплексы будут возведены за счет инвесторов, которых определят на торгах.

«Общая площадь общественно-деловых центров не превысит 160 тыс. кв. м. В проектах также предусмотрено наличие плоскостных парковок, где часть машино-мест будет использоваться в качестве перехватывающего паркинга», – уточнила Юлиана Княжевская.

Отмечается, что Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для участков площадью 0,88 и 0,91 га по адресу: ул. Сосенский Стан, з/у 10/18В, 10/18Н.

«Строительство объектов делового назначения - одно из требований городских властей при комплексном освоении территорий. Они обеспечивают развитие инфраструктуры и создание рабочих мест в каждом районе», – заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 12 лет в ТиНАО построили 197 социальных объектов.