Княжевская: в Бескудниковском районе возведут дом по реновации

В Бескудниковском районе столицы по адресу: Дмитровское шоссе, з/у 151/2 построят дом по реновации. Для проекта выпустили градостроительный план участка площадью 0,25 га, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Новостройка предельной площадью 16,5 тыс. кв. м появится на севере столицы в шаговой доступности от станции метро „Лианозово“. Район имеет сложившуюся социальную и коммерческую инфраструктуру», — рассказала Княжевская.

Председатель Москомархитектуры отметила, что северное направление Москвы — одно из наиболее динамично развивающихся в отрасли градостроительства. В течение последних лет на протяжении Дмитровского шоссе до самых границ Долгопрудного открыли несколько крупных горвокзалов и 9 станций метро. Облик района активно меняется за счет возведения деловых и общественно-развлекательных центров, а также современного жилья.

Подробную информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru, а более детальная информация о домах и квартирах по программе доступна по ссылке.

Программа реновации началась в 2017 году. Она затрагивает порядка 1 млн жителей Москвы и подразумевает расселение 5 176 домов. Лишь в прошлом году в столице для заселения передали 59 новостроек, что обеспечило переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр города Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» количество строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоилось с 3 до 5-7 млн кв. м в год.