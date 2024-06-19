Княжевская: рядом с усадьбой Черемушки-Знаменское построят дом по реновации

Москомархитектура выпустила градостроительный план участка для строительства дома по программе реновации в Академическом районе столицы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Предельная площадь будущей новостройки составит 20 тыс. кв. м. В Академическом районе находится исторически сложившаяся развитая инфраструктура, богатая высшими учебными заведениями, многофункциональными комплексами и скверами. Территория общей площадью 0,5 га под будущий жилой объект расположена по адресу: Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26», — рассказала Княжевская.

Со старта программы реновации в Академическом районе столицы начали расселение 14 домов, в которых жили 2,9 тыс. человек. Большей части из них уже предоставили новое жилье.

«Программа реновации для жителей Академического района началась в 2018 году, когда город предложил москвичам из трех старых домов квартиры в новостройке на улице Дмитрия Ульянова. Сегодня правообладателями комфортного жилья здесь стали уже более 2,8 тыс. человек, из них свыше 500 — с начала 2024 года», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, всего программа реновации включает 19 домов в Академическом районе.

«Для организации волнового переселения подобрали шесть площадок. На 4 из них возвели и передали под заселение жилые комплексы», — отметил Загрутдинов.

Подробную информацию о программе реновации можно изучить на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается 1 млн москвичей и предполагает переселение 5176 домов. Только в прошлом году в Москве передали для заселения 59 новых домов и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темп реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. В последние годы по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.