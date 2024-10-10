Княжевская: на западе Москвы реконструируют производственно-складские здания

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Изменения были внесены в правила землепользования и застройки столицы в отношении территориальной зоны с участками на Рябиновой улице. Об этом сообщила глава комитета по архитектуре и градостроительству, который входит в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Участки расположены по адресам: Рябиновая улица, вл. 45, участок 51А/10, и вл. 45, строение 19.

«Реконструкцию производственно-складских зданий проведут на участке площадью 5,53 гектара в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 84,12 тысячи квадратных метров», — сказала Княжевская.

Проведение реконструкции таких объектов является важным шагом для развития промышленно-складского комплекса города. Благодаря этому увеличивается эффективность применения территории, появляются дополнительные возможности для хранения продукции и логистики.