Княжевская: кабельные линии обновят в районе Выхино-Жулебино

сегодня в 12:10

В Москве был одобрен проект планировки территории линейного объекта по реконструкции кабельной линии, пролегающей на участках ТЭЦ 22 — Восточная и Чагино — Жулебино, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Кабельная линия имеет напряжение 220 киловольт. В ходе ее реконструкции будет произведена замена маслонаполненного кабеля на более современный и экологичный с изоляцией из сшитого полиэтилена.

«Реконструкция кабельных линий на данном участке прежде всего позволит повысить надежность энергоснабжения городской инфраструктуры, а также обеспечить бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства», — добавила Княжевская.

Обновление питающих артерий города — часть большой программы, которую поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. При ее реализации необходимо оценивать эксплуатационный срок на кабельных линиях, чтобы вовремя планировать ремонт и замену оборудования.

«Данные кабели отличаются высокой надежностью и экологичностью, а также позволяют снизить расходы на эксплуатацию и ремонт электросетей. Суммарная протяженность участков обновляемой линии составит 5 км», — заключил первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев