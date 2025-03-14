Кластер ИЖС «Дмитров Дом» строят в Подмосковье. Сейчас на площадке продолжаются фасадные, отделочные и инженерные работы, выполняется устройство дорог. В домах третьей линии начали укладку чистовых полов и установку натяжных потолков. В домах 10–15 линий уже готовы фундаменты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В проекте от группы «Самолет» представлены одноэтажные и двухэтажные дома площадью от 50,5 до 227 кв. метров. Все дома подключены к центральным коммуникациям: электричеству, водопроводу, канализации и газу. 16 новых домов 4 линии уже введены в эксплуатацию.

В составе кластера построят несколько детских садов для 380 воспитанников, несколько школ суммарно для 1225 учеников, поликлинику, пункт скорой помощи, кафе и рестораны. Уже сейчас здесь есть магазин, коворкинг, уютный парк с детской площадкой и уличными тренажерами. Всего девелопер планирует возвести в «Дмитров Дом» 852, 8 тыс. кв. метров жилья.

Кластеры ИЖС в Подмосковье — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом и собственной инфраструктурой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее он уже подчеркивал, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.