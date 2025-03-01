Кладовые в новых ЖК Подмосковья помогают сохранить порядок в квартире

На минус первом этаже дома № 1 разместятся кладовые помещения. Уже установлены направляющие по секциям и перегородки, покрашены и смонтированы двери, а также выполнены другие подготовительные и отделочные работы.

Келлеры — это удобные и функциональные пространства для хранения сезонных вещей и шин, домашних запасов и редко используемых предметов, инструментов и всего, что нужно для жизни, но не должно занимать место в квартире. Отдельные кладовые отлично помогут сохранить полезную площадь квартиры и обустроить место для хранения всего необходимого.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, начиная со второго — с французскими балконами. На территории квартала появится детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зоны отдыха с беседками, лесная гостиная, амфитеатр.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.