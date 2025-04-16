Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства 10 тыс квартир

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Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 апреля принял участие в церемонии завершения строительства 10 тыс. новых квартир в районе Хвасон, сообщает «Царьград» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра, членов партии, сотрудников различных министерств и ведомств, также участвовали в этом мероприятии.

Кульминацией стало перерезание красной ленты Ким Чен Ыном. После этого он побеседовал с новоселами.

Согласно данным агентства, северокорейский лидер выразил сожаление, что лишь сейчас стало возможным обеспечить граждан современным жильем. Жители Пхеньяна преподнесли ему цветы в знак благодарности.