Каждый третий россиянин подозревает у себя «синдром Плюшкина»

Примерно 33% россиян склонны к накопительству и почти никогда не устраивают расхламление, сообщили РИАМО аналитики ГК «Садовое кольцо».

Согласно результатам опроса, треть респондентов практически не избавляется от ненужного. Остальные проводят ревизию один-два раза в год или раз в сезон — так ответили 26%. Регулярно выкидывают старые вещи 19% (раз в неделю) и 12% (ежемесячно).

Чаще всего в квартирах скапливаются пакеты, упаковки, коробки и банки — их отметили 32% участников опроса. На втором месте — одежда и обувь, которые давно не носят (26%). Еще 24% назвали игрушки, сувениры и поделки. Также россияне копят провода и зарядные устройства (8,6%), лекарства и косметику (5,6%), посуду и столовые приборы (4,3%).

Эксперты проанализировали, что самые «живучие» вещи — старая бытовая техника, ее хранит 41% опрошенных. Далее — книги и пластинки (25%), часы и украшения (19%), шубы и дорогие аксессуары (14,8%).

Половина респондентов не готова расстаться с семейными фотоальбомами. Для 12% особенно дороги медали и грамоты, 7% хранят свадебные платья и пинетки детей. Однако 31% россиян считает, что выбрасывать можно и нужно все — даже памятные вещи.