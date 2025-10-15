Каждый третий представитель поколения Альфа закрывает комнату от родителей

Каждый третий представитель поколения Альфа (30%), родившийся с 2011 по 2024 год, просит родителей стучать перед тем, как зайти к нему в комнату или вовсе закрывает дверь без возможности доступа, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников с детьми в возрасте до 15 лет. Согласно исследованию, 25% детей защищают свои виртуальные границы и не разрешают родителям следить за ними в соцсетях. Каждый пятый ребенок (18%) и вовсе старается абстрагироваться от внешнего мира и уходит в онлайн — закрывается в VR, Discord, Roblox, Fortnite с друзьями.

Еще 7% юных жителей РФ ограничивает родителям доступ к Wi-Fi или общим устройствам — создает личные профили на стриминговых сервисах. У 21% представителей поколения Альфа более консервативные представления о личных границах: они просят родителей не заглядывать в их личные вещи.

Для 30% родителей личные границы ребенка по-прежнему ограничиваются стенами его комнаты. Однако постепенно представления о приватности меняются: дети хотят не просто отдельное пространство, а право распоряжаться им — решать, кого впускать и когда. У каждого второго ребенка (41%) в России уже есть собственная комната с рождения, и это говорит о формировании новой культуры личного пространства в семьях. Для девелоперов это также важный сигнал: планировки квартир должны предполагать возможность личного пространства для каждого члена семьи.

Еще 30% родителей относятся уважительно к просьбе детей не заходить в комнату без разрешения и соблюдают ее. Еще 26% современных родителей задевает такая сепарация, но они прислушиваются к желаниям ребенка. Для 25% просьба не выходит за рамки нормального, но иногда они просто забывают о ней. А для 39% родителей такой способ защиты личных границ кажется подозрительным и ненормальным: 17% из них тревожатся, что ребенок что-то скрывает, еще 13% считают это манипуляцией и причудой современного поколения, а 8% честно признались, что именно такое поведение провоцирует ссоры в семье.

