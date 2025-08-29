Каждый пятый покупатель новостроек в Подмосковье выбрал Красногорск

Красногорск стал лидером по спросу на новостройки в Подмосковье: за январь–июль 2025 года на город пришлось почти 22% всех сделок, сообщили РИАМО аналитики ГК «Садовое кольцо» и НДВ «Супермаркет недвижимости».

В регионе за 7 месяцев построено 1,2 млн кв. м жилья. В пятерку лидеров вошли Ленинский округ (166,7 тыс. кв. м), Домодедово (154,9 тыс. кв. м), Люберцы (114,7 тыс. кв. м), Одинцово (104,3 тыс. кв. м) и Красногорск (99,9 тыс. кв. м). Близкие показатели у Балашихи — 97,2 тыс. кв. м.

По данным экспертов, наибольшая доля сделок пришлась именно на Красногорск — 21,6%. Для сравнения: в Мытищах — 18,7%, в Ленинском округе — 13,6%, в Балашихе — 6,8%, в Одинцове — 5,7%.

В городе-лидере за полгода ввели в эксплуатацию четыре жилых проекта: башни ЖК «Тетрис», «Левел Лесной», «Ильинские луга» и «М-5».

«Популярность локации объясняется сочетанием сразу нескольких факторов: благоприятной экологической ситуацией, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, а также удобной связью с Москвой благодаря запуску МЦД. Все эти преимущества формируют комфортную среду для жизни, что напрямую отражается на спросе на новостройки», — отметил коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Эксперты также связывают интерес покупателей с высокими ипотечными ставками в Москве, которые подталкивают семьи к поиску более доступных вариантов в ближайшем Подмосковье. Новые дома выглядят привлекательнее «вторички» за счет современных планировок, инженерных решений и общественных пространств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <…> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.