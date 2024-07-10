Кардиолог приобрел квартиру в Жуковском по «Соципотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило врачу из городского округа Жуковский приобрести квартиру для своей семьи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Шант Манукян работает кардиологом в ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница». Его стаж приближается к 20 годам. Обладатель сертификата рассказал, что медицину он выбрал по совету отца.

«Со школьных лет отец постоянно рассказывал мне про врачей, какие-то медицинские истории и таким образом ненавязчиво намекал, какое направление выбрать. Сейчас я занимаюсь нарушениями ритма сердца», — сказал Шант.

Семья Манукян с тремя детьми жила в съемной квартире. Узнав от коллег о программе «Социальная ипотека», кардиолог решил попробовать.

«Сейчас у нас собственная «трешка». Купили на вторичном рынке сразу с ремонтом и мебелью, так удобнее. Нам очень нравится район: рядом школа, детский сад, магазины, остановки», — поделился Шант.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.