сегодня в 18:15

Капремонт здания школы № 11 в округе Пушкинский завершен на 65%

На улице Огородная с. Братовщина округа Пушкинский в рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 11». Строительная готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте более 60 рабочих и 1 единица техники. Строители выполняют устройство напольной плитки, штукатурку и окраску стен, устройство фасада, шпаклевка стен, кровельные работы, устройство инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здесь будут приведены в порядок фасады и кровля, проведена внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, а также проведено благоустройство территории. В классы поставят новую мебель и учебное оборудование.

Открытие планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.