Капремонт в Правдинской школе Подмосковья завершен на 60%

В поселке Правдинский округа Пушкинский продолжается капитальный ремонт здания школы № 2 1963 года постройки. Работы проходят в рамках президентской программы. Общая стройготовность составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Ведутся фасадные, отделочные работы — устройство плитки и потолков, штукатурка и покраска стен, монтаж инженерных сетей — водоснабжения и отопления, силовых и слаботочных электрических линий, устройство кровли», — говорится в сообщении.

На площадке задействовано 66 рабочих и 3 единицы техники.

Школа входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединяет шесть детских садов и три школы округа. В рамках работ строители проводят ремонт фасада, кровли, меняют все инженерные системы, установят современное оснащение и мебель. Завершить работы планируют в начале августа.

Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.