Капремонт центра образования в Богородском округе идет с опережением графика

В Богородском округе идет капитальный ремонт в стенах здания центра образования для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дворец творчества — знаковое место для Ногинска и его горожан. Это центр развития детей, их творческого и интеллектуального потенциала.

Здание 1968 года постройки и ремонтировалось только в рамках текущего ремонта. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Проводится комплексная модернизация — полностью обновляются фасады, кровля, внутренние помещения, инженерные сети. Будет благоустроена прилегающая территория.

Вместе с представителями подрядной организации осмотрели внутренние помещения. Подрядчик подтвердил, что ремонт идет по графику и даже с опережением. На площадке задействовано 48 рабочих.

Важно, что проект учитывает не только техническую модернизацию, но и создание удобного, эстетичного пространства для творчества и самореализации молодого поколения.

Ремонт объекта по плану должен завершиться до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.