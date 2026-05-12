Капремонт центра культурных инициатив продолжается в Кашире

Капитальный ремонт Центра культурных инициатив продолжается на улице Стрелецкой в Кашире Подмосковья. Строительная готовность объекта составляет 46%, завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в здании 1957 года постройки площадью 809 квадратных метров. Обновление проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.