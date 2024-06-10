Капремонт техникума в Дмитрове выполнен на 60%

В Дмитрове продолжается капитальный ремонт техникума. В ходе реконструкции проект четырежды переделывался. За 80 с лишним лет существования данного учебного заведения капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день строители полностью заменили не только все инженерные коммуникации, но и перекрытия, конструкции крыши. А старые мастерские и гараж были снесены, а на их месте уже залит новый фундамент для новых мастерских.

Так, в основном здании завершается монтаж системы отопления, слаботочных линий и дверей, идут электромонтажные и отделочные работы, устанавливается вентилируемый фасад. Идут работы и в автомастерских, в помещении материального склада.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» при активном участии министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.