сегодня в 15:36

Капремонт спорткомплекса «Старый городок» в Одинцовском округе выполнен на 45%

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» на улице Школьная в поселке Старый городок Одинцовского округа завершен на 45%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Старый городок» по адресу: улица Школьная, дом 32. Работы ведутся в рамках государственной программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья».

На данный момент завершены демонтажные работы, завершается ремонт кровли, ведутся общестроительные и отделочные работы, а также фасадные работы. Общая площадь здания составляет 1 870,3 квадратных метра.

В ходе ремонта обновят фасад и входную группу, выполнят кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Также в спорткомплексе появится новая мебель, а прилегающая территория будет благоустроена.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.