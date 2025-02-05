Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завершат до сентября

Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы планируется завершить до сентября 2025 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Капитально ремонтируем спортивную школу олимпийского резерва в Люберцах (Октябрьский проспект, д. 349А). Здание 1970 года постройки, за время эксплуатации ни разу капитально не обновлялось. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект вошел в госпрограмму», — отметил Волков.

Он добавил, что строители завершают демонтажные работы и приступили к отделочным.

«В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные системы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Будет выполнен ремонт манежа, проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, выполнено благоустройство прилегающей территории, будет поставлена новая мебель. Завершение работ на объекте планируется до сентября 2025 года», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.