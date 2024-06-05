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Капремонт школы в Звенигороде выполнен на 75%

В рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования» в Звенигороде продолжается капитальный ремонт здания школы № 2. Строительная готовность достигла 75%, об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

На площадке 60 рабочих и 2 единицы техники. Сейчас проводятся общестроительные работы: монтаж инженерных систем, фасадные работы, чистовая отделка и благоустройство территории.

Построили объект образования в 1961 году. Школа № 2 было присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Андреевича Пронина.

В рамках капремонта строители отремонтируют внутренние помещения, входные группы, кровлю, поставят новые окна, утепляют и облицовывают фасады, благоустраивают территорию и полноценное спортивное ядро.

Также в планах расширить помещение столовой и сделать актовый зал, которого до этого тут не было. Это решение поможет решить вопрос с проведением культурно-досуговых мероприятий.



Общая площадь здания Звенигородской школы более 2,5 тыс. кв. метров.

Во время капитального ремонта дети будут заниматься в другом здании образовательного комплекса — в школе № 1.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.