Капремонт школы в Высоковске округа Клин идет с опережением графика

Школа «Содружество» уже сегодня встречает высоковчан обновленным фасадом. Облицовочная плитка покрывает большую часть здания. Строители используют новейшую технологию — на специальный каркас крепят металлокассеты. Кстати, повысится энергоэффективность объекта — подрядчик провел дополнительное утепление. Параллельно идут работы внутри помещений.

«Вновь были сделаны полы на первом этаже. Сделана стяжка на втором и третьем этаже. Был залит наливной пол. На третьем этаже уже сделан линолеум. Касаемо инженерных систем — все инженерные системы поменялись, проложили трубы отопления новые, пластиковые. Смонтированы радиаторы. Полностью поменялась вся электрика», — рассказал начальник участка ООО «СК-Столица» Евгений Петросов.

В рамках капитального ремонта сделали перепланировку некоторых помещений. Теперь у психолога появился отдельный кабинет. Также обновился центр детских инициатив. В планах — переоборудовать столярные и слесарные мастерские, кабинеты физики и химии. Отремонтированные помещения уже оснастили системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

«Школа была построена в 1965 году. Капитального ремонта до настоящего времени не было. В рамках национального проекта нашего президента мы вошли в программу капитального ремонта и ко дню рождения нашей школы, который мы будем отмечать в этом году, она будет отремонтирована», — поделилась Светлана Белоусова, директор школы «Содружество».

Подрядная компания уже приступила к благоустройству прилегающей территории. У школы заново отстроят спортивное ядро. На двух тысячах квадратных метрах разместятся новый стадион с трибунами, беговые дорожки, футбольное поле, тренажерный сектор и детская игровая площадка.

Модернизация учебного заведения проходит по поручению президента в рамках государственной программы Московской области «Развитие образования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.